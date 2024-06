Le dimissioni di Spalletti… | Italia spunta già il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo l’eliminazione subita ieri dalla Svizzera, per l’si è già fatto ildel possibiledi Luciano Spalletti. La Nazionalena di calcio, di fatto, sta vivendo il momento più basso della sua leggendaria storia. In questi suoi ultimi anni, infatti, ha steccato per ben due volte la qualificazione al Mondiale ed ha appena disputato un pessimo Europeo. Unica perla di questi ultimi anni degli azzurri, di fatto, è stata la grandissima vittoria di tre anni fa a Wembley con Roberto Mancini. L’, dunque, deve sicuramente porre rimedio a questa profonda crisi. Tuttavia, al netto delle ataviche criticità del movimento calcisticono, c’è da dire che la selezione attuale poteva sicuramente fare qualcosa in più in questo Europeo.