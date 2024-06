Il Tour nel nome di Bartali L’Italia si tinge di giallo La memoria del campione che evitò la guerra civile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Firenze, 30 giugno 2024 – Mentre la campagna, come cantava Paolo Conte, ieri “abbaiava” nel caldo polveroso, qualcuno giura di averlo visto, tra una curva e l’altra, in una mistica epifania. Forse era davvero lì il grande Gino, a mezzogiorno, nella sua Ponte a Ema, “con i suoi occhi allegri da italiano in gita”, a guardare ilde France che partiva incredibilmente vicino a casa sua. E chi l’avrebbe mai detto? Sì, proprio la Grande Boucle, quella che ilvinse per ben due volte, nel 1938 e nel 1948, che partendo da Firenze ha reso omaggio anche a lui, sfiorando il paese dove venne al mondo, il 18 luglio 1914. Ginettaccio che tra tanti trionfi sportivi scrisse la storia con la “S” maiuscola nel luglio del 1948, non solo andando a vincere a Parigi con la maglia gialla il suo secondo, ma contribuendo a stemperare il clima politico italiano di quell’estate animato da forti agitazioni.