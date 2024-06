Giovane travolto a Ferrara lo strazio dei parenti | Un punto di riferimento e ora Omar non c’è più Siamo tutti distrutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – “Non so cosa dirò ai miei tre figli, quando arriveranno qui a Scortichino nella casa dei nonni. Aspettavano di giocare con lo zioche li abbracciava, scherzava con loro, li portava a spasso sull’argine e in paese. Sono piccoli. Era il lorodi. Adesso non c’è più” . Si stringe nel dolore Mohammed Wakib, 38 anni, il fratello più grande di, che venerdì notte appena appresa la tragica notizia è corso nella casa di Scortichino dalla Francia, dove abita e lavora come autista, per stare accanto alla famiglia. Con lui c’è Ayoub, il fratello più, al quale purtroppo, nella notte, è toccato il tragico rito del riconoscimento del fratello. Resta in silenzio mentre scorrono le lacrime: “sempre stati molto uniti – racconta Ayoub –.