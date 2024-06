Fiorentina obiettivo rafforzare l’attacco C’è Lucca nel mirino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 30 giugno 2024) È stato il punto dolente della stagione conclusa da poche settimane:. Ed è su quel reparto che ci concentra la maggiore attività, sul fronte del calciomercato, delladi Raffaele Palladino. La prima pedina messa a segno dal direttore sportivo Daniele Pradè è Moise Kean, punta di movimento classe 2000, che la società viola di patron Rocco Commisso si è già assicurata per 13 milioni di euro con un contratto da cinque anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Una scommessa, senza dubbio, visto lo score di reti delle ultime stagioni dell’attaccante, che è anche sotto la lente del ct Spalletti per un rilancio della nazionale esclusa malamente dagli Europei 2024, ma anche un profilo su cui scommettere per il futuro. D’altronde Firenze è stato più volte tappa di importanti rilanci: un progetto che quest’anno, però, non ha funzionato con Andrea Belotti.