Bct giornata di chiusura | a Benevento arriva Denny Méndez

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche, eletta Miss Italia nel 1996, tra gli ospiti delladidel Festival del Cinema e della Televisione di. Inserita nelle ultime ore nel già ricco cartellone dell’ottava edizione del Bct, l’attrice ed ex modella dominicana questa sera prenderà parte al photocall, concedendosi ai fotografi e alla stampa prima di ricevere il premio BCT Festival come miglior attrice non protagonista per la sua recente interpretazione nel film “Global Harmony”. L’ultima serata, inoltre, vedrà l’attore Pedro Alonso, celebre per il suo ruolo di Berlino in “La Casa di Carta” protagonista a Piazza Roma con un collegamento dal Messico. Come già noto, l’attore galiziano avrebbe dovuto partecipare in presenza all’evento ma, a causa di impegni sul set per gli ultimi giorni di riprese di un film, non ha potuto raggiungere il capoluogo sannita.