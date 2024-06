Arrampicata sportiva World Cup Innsbruck 2024 | italiani eliminati in semifinale nel lead

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Tuttiingliin gara nella specialità delnella tappa diCup diin quel di, in Austria. Per quanto riguarda la gara femminile, Laura Rogora, che rivedremo alle Olimpiadi fra un mese, ha chiuso in quindicesima posizione non entrando dunque tra le migliori otto che si giocheranno il podio, per lei 31 punti, Ilaria Scolaris è invece ventiseiesima, dunque l’ultima della, con 25 punti come bottino. Al maschile, quattordicesimo posto per Stefano Ghisolfi, con 42 punti ottenuti, alle sue spalle c’è Giovanni Placci in quindicesima posizione con 41 punti, diciottesimo invece Filip Schenk con 36 punti. Nel tardo pomeriggio le due finali: dopo le semifinali, al primo posto tra gli uomini troviamo l’austriaco Jakob Schubert con 49 punti, tra le donne c’è la slovena Janja Garnbret con 48 punti.