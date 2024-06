Argentina Di Maria | Questa sarà la mia ultima Copa America

Leggi tutta la notizia su sportface

"Mi sto godendo ogni momento di queste ultime partite con la maglia dell'. In alcuni momenti sono un po' malinconico, in altri felice, ma la decisione è stata presa, l'ho detto tante volte e non torno indietro:la mia". Così Angel Diin un'intervista rilasciata a Marca. Di, classe '88, ha fin qui segnato 31 reti in 143 presenze con la maglia della Seleccion, a cui si aggiungono 32 assist, di cui uno realizzato proprio inedizione della, nella vittoria dinotte contro il Perù., Di: "la mia"