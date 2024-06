Vela | Luna Rossa la tensione sale in vista dell’America’s Cup

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Nelle acque di Barcellona, dopo aver lasciato il porto sicuro di Cagliari,sta ultimando i preparativi )e gli allenamenti) per affrontare l’America’s Cup che opporrà lo sfidante ai campioni in carica di Team New Zealand. Mancano solo due mesi, infatti, alle grandi sfide che vedranno come protagonista, anche, la nostra barca tricolore che vorrebbe scrivere la storia battendo i più forti del mondo nella competizione più importante del mondo della. E non solo, visto il seguito che riesce a generare. Ultimamente, Romano Battisti ha parlato di questo avvicinamento non nascondendo emozione, soddisfazioni e ambizione del team., Romano Battisti sente già le farfalle nello stomaco: “Dal 2012 voglio battere i neozelandesi” “Ricordo bene l’ultima regata della scorsa Coppa, quando sul palco i neozelandesi festeggiavano la vittoria e a noi arrivavano gli schizzi dello champagne.