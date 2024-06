Svizzera-Italia parla Sommer | Grande prestazione Calcio italiano non in crisi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Al termine del match trahato il portiere degli elvetici e dell’Inter, Yann. L’estremo difensore svizzero ha posto l’accento sulla bontà delladella sua Nazionale, escludendo che vi sia un problema interno alno. IL COMMENTO – Laha battuto l’per 2-0, qualificandosi ai quarti di finale degli Europei, senza che il suo portiere Yannsia stato chiamato a sporcarsi i guanti per difendere il risultato. L’estremo difensore dell’Inter si è espresso in questi termini in zona mista: «Penso che noi abbiamo fatto veramente una bella partita. Sicuramente è stata dura per l’entrare in gara perché noi chiudevamo tutti gli spazi, avendo giocato in modo aggressivo e con qualità nella gestione del pallone».