SUPERMAN | un nuovo easter egg collega Mister Terrific a SPOILER… e a una certa squadra di supereroi!

(Di sabato 29 giugno 2024): unegga SPOILER e a unadi! Le foto del set disono arrivate in fretta e furia questa settimana e, se siamo fortunati, un’altra serie arriverà nel corso della giornata. La giornata di ieri, però, è stata tutta dedicata a, con il geniale supereroe di Edi Gathegi che sembra interagire con Krypto prima di essere colpito da un laser al piede. Ora, a un’analisi più attenta, vediamo chesfoggia il logo Lordtech sul petto. Sappiamo che appartiene all’azienda di Maxwell Lord perché è stato precedentemente avvistato nella vetrina di un negozio di Metropolis. Perché è importante? Non solo suggerisce chelavora per Lord in questa fase della sua carriera di supereroe, ma potrebbe anche confermare le precedenti indiscrezioni sul ruolo della Justice League International in