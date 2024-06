Si accende l’entusiasmo per la serie tv su Harry Potter

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo tante indiscrezioni e accordi mastodontici, la nuovatv susta entrando ufficialmente in preparazione. Inizialmente doveva essere un’esclusiva Max Original, poi qualche giorno fa abbiamo scoperto che sarà un prodotto HBO e, considerato lo spessore artistico dell’emittente in questione, non è assolutamente una cattiva notizia. Sappiamo inoltre che Francesca Gardiner è stata eletta showrunner e Mark Mylod regista: i due hanno già collaborato in Succession, la premiataincentrata sulle dinamiche di potere che ha senza dubbio alcuni punti di contatto con l’universo magico di. Ora che la sceneggiatrice è al lavoro e già in dialogo con il regista principale, lainizia davvero a prendere vita in tutte le sue componenti strutturali.