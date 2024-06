Nadia Battocletti passeggia agli Assoluti e vince i 5000 metri | riparte la volata verso Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)ha onorato l’impegno tricolore, presentandosi ai Campioni Italiani di atletica leggera per prendere parte ai 5.000. La fresca Campionessa d’Europa ha controllato la situazione sulla pista di La Spezia, correndo a ritmo blandi fino a due giri dal termine, quando ha intensificato leggermente l’azione e si è inla vittoria con il tempo di 15:24.69 (il riscontro cronoco è alto per i suoi standard, oggi non ha minimamente spinto e ha giustamente pensato a valutare la propria forma). La fuoriclasse trentina, che a Roma timbrò il record nazionale di 14:35.29, era alla sua prima uscita dopo la doppietta d’oro offerta nella rassegna continentale (nella capitale fece festa anche sui 10.000) e ha rispettato il facile pronostico della vigilia, fornendo una prova di grande efficienza fisica e tecnica quando manca un mese alle Olimpiadi di2024, dove l’azzurra cercherà di essere una grande outsider nella lotta per le mede.