LIVE Italia-Irlanda 15-52 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | gli irlandesi dilagano azzurri in inferiorità numerica

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? La difesa irlandese si salva un’altra volta e adesso tutta la squadra è pronta a ripartire. 72? Entriamo nuovamente nei 22 avversari, bisogna concretizzare! 70? L’riesce a mettere le mani sull’ovale proprio quando l’stava per trovare la meta, gran lavoro della difesa avversaria. 68? Finalmente torniamo a conquistare una touche dopo diversi minuti. 66? Sean Naughton trova l’ottava meta del match per l’. 64? Purtroppo perdiamo palla. 62? Mischia ordinata con inserimento per l’. 60? Gioco molto frammentato in questa fase, entrambe le squadre riescono a costruire poco. 58? Fioccano i cartellini gialli, brutto fallo anche per Boyd, l’tra pochi istanti tornerà in superiorità