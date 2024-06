La Francia ci riprova Esaltazioni errori e fallimenti dei fronti popolari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 29 giugno 2024) "Mais où sont les Fronts populaires d’antan?", mi verrebbe da dire parafrasando il verso di François Villon sulle nevi e le dame d’antan, di una volta, del tempo che fu. Ma c’è poco da essere nostalgici. Il Nouveau Front populaire che si presenta a queste elezioni francesi non è il Fronte popolare di una volta. Se lo fosse sarebbero fritti. Il Front populaire che vinse le elezioni del 1936 portando al governo il socialista Léon Blum, il Frente popular spagnolo, il Fronte popolare del nostro 1948, il Fronte popolare con cui andò al governo Imre Nagy nell’Ungheria del 1956, l’Unidad popular di Allende in Cile, oltre a condividere il nome, hanno in comune il fatto che finirono male. Prima che dalle feroci reazioni dei nemici furono demoliti dalla rissosità tra i componenti, e in modo particolare dai colpi e dalla frammentazione a sinistra, dal fatto che non seppero dialogare con il centro, dividevano anziché unire, spaventavano l’altra metà del paese, non avevano la minima idea sul che fare in economia, erano divisi (o addirittura stavano dalla parte sbagliata) in politica internazionale.