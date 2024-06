Italia che figuraccia | umiliata dalla Svizzera di Freuler l’Europeo finisce agli ottavi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 29 giugno 2024) L’avventura dell’a Euro 2024nel peggiore dei modi, con un’umiliazionestessa nazionale che non più di due anni e mezzo fa aveva contribuito al fallimento della mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Ai quarti di finale va la, che a Berlino si dimostra ancora una volta nettamente più preparata, più in condizione e soprattutto con più idee degli azzurri: il 2-0 finale è un punteggio quasi generoso nei confronti della squadra di Spalletti, che incassa unacontinentale da detentrice del titolo. Che il caldo tardo pomeriggio dell’Olympiastadion – dove nel 2006 fu alzata la Coppa del Mondo da Cannavaro – sarebbe stato difficile è stato chiaro sin da subito, con l’organizzazione elvetica che è emersa giàprime battute, così come le tante paure e i pensieri di un’tornata a giocare con il 4-3-3 e con Scamacca nuovamente titolare, con la sorpresa Fagioli in mediana e in difesa l’ex atalantino Mancini al posto di Calafiori.