Gudmundsson in cima alla lista L’Inter studia l’operazione giusta – TS

(Di sabato 29 giugno 2024)ha un solo nome in testa per il futuro. Albertè il primo sulla. I nerazzurri, spiega Tuttosport, sono al lavoro per trovare la quadraprima di presentare l’offerta. FUTURO – Con gli arrivi di Piotr Zilinski, Mehdi Taremi e l’accordo – da retificare – per Josep Martinez del Genoa,ha chiuso la sua prima parte di mercato estivo. A partire dal primo luglio invece, tutte le forze saranno concentrate su Albert, primo nome in rosso cerchiato sulladi Marotta e Ausilio, spiega Tuttosport. Il jolly islandese è il grande obiettivo del mercato 2024 del: l’attaccante del Grifone rappresenta la ciliegina sulla torta dopo il ventesimo scudetto. Nel reparto offensivo rimangono ancora Arnautovic e il rientrante Correa, ma è evidente come la stagione ’23-24 dirappresenti un biglietto da visita differente rispetto ai due veterani.