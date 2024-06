Germania-Danimarca interrotta prima del primo tempo! Il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024)sospesadel. L’arbitro ha deciso di interrompere tutto per il meteo e la forte pioggia a Dortmund. PARTITA SOSPESA – Il quarto di finale di Euro 2024 tra, in corso al BVB Stadion di Dortmund, ha vissuto momenti di grande intensità nelche le avverse condizioni meteo costringessero l’arbitro a interrompereraneamente la partita al 36?. Una pioggia incessante ha reso il terreno di gioco impraticabile, imponendo una pausa forzata per garantire la sicurezza dei giocatori. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (del! Il) © Inter-News.