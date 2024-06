Educazione finanziaria Italia sotto la media Ocse | 6 giovani su 10 comprano per imitare gli amici

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 29 giugno 2024) Gestione dei soldi, acquisti, comprensione dei rischi finanziari, capacità di gestire il denaro e di risparmiare: i quindicennini si collocano al didelladegli studenti dei Paesiin termini di competenze finanziarie. Il nostro punteggio è di 484, mentre laè di 498. I dati provengono dal “Financial Literacy-Pisa 2022”, che evidenzia un miglioramento di 11 punti rispetto al 2015 e un aumento di 17 punti rispetto al 2012. Nonostante ciò, i nostri adolescenti non si sentono intimiditi quando si tratta di fare acquisti; anzi, la maggior parte ritiene di saper gestire il denaro. Purtroppo, fino al momento della rilevazione del 2022, a scuola e in famiglia non se ne discute quanto sarebbe necessario. Miglioramenti rispetto a 10 anni fa, ma non basta In totale, circa 98mila quindicennini si sono messi alla prova sulle competenze finanziarie, ottenendo un punteggio simile a quello degli studenti norvegesi e spagnoli, ma inferiore rispetto a Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Austria, Polonia, Portogallo e Ungheria, posizionandosi al didella