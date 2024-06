Benzina e diesel prezzi alle stelle In autostrada oltre 220 al litro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 29 giugno 2024) L’estate 2024 si prospetta come un periodo particolarmente dispendioso per chi ha in programma di viaggiare, a causa degli aumenti significativi neidei carburanti e delle autostrade. Mentre il mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ha chiuso ieri in aumento, le case continuano i rialzi suidie carburanti alla pompa. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, oggi Q8 è salita di 1 centesimo su, mentre IP è salita solo sul. Leggo anche: Bollette, dal 30 giugno stop al mercato tutelato: cosa succede ora Irilevati su 18mila impianti Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati8 di venerdì mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,860 euro/(invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,847), gasolio self service a 1,740 euro/(+2, compagnie 1,746, pompe bianche 1,725).