Arnaldi-Tiafoe in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

(Di sabato 29 giugno 2024) Matteose la vedrà contro Francesnel primo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Impegno alla portata per il tennista azzurro, che non partirà favorito ma potrà giocarsela contro un avversario che non sta vivendo una stagione particolarmente felice. La superficie sorride allo statunitense, tuttaviarimane un cliente scomodo e potrà giocarsi le sue carte. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 1° luglio, come primo match dalle ore 12:00 italiane sul Court 15. Latelevisiva è affia Sky Sport, che segue il torneo mediante nove canali di riferimento. Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204) sono dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2.