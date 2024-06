Amici lo sfogo social di un ex allievo del talent | Il successo è bello ma anche tanto bast*rdo ho iniziato ad andare in terapia perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 29 giugno 2024) Un exdiha condiviso suiun racconto intimo della sua vita e soprattutto di come la sta vivendo. Stiamo parlando di Ramon Agnelli: L’exdi Alessandra Celentano, tramite un video TikTok ha cosìil suo lungo: Ciao a tutti, a chi mi conosce e chi non mi conosce, chi mi ha visto in tv e a chi mi segue sui. Oggi voglio condividere un po’ di pensieri con voi, che costantemente scrivo nel mio caro diario. Siamo abituati a pubblicare le cose belle, felici, il lusso, le vacanze, le serate ealtro. Ma siamotanti bravi a nascondere la sofferenza, le sconfitte e la solitudine. Ecco, oggi voglio proprio parlarvi di questo lato che non si vede mai. Il ballerino di danza classica ha poi ripercorso le tappe della sua infanzia che più lo hanno colpito: Fin da piccolo ho sempre fatto il ballerino, studiando e facendo veramente tanti sacrifici per raggiungere traguardi molto importanti.