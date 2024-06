Agatha All Along rivela ancora le streghe senza congrega del villain e il ritorno di un personaggio di WANDAVISION

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 29 giugno 2024)Allle “” dele ildi undiCome previsto, alla finehato che si trattava diAll. La Scarlet Witch ha però messo fine alle sue macchinazioni, lasciando la cattiva intrappolata nel suodi Agnes a Westview.tornerà in qualche modo a settembre, con il titolo appropriatoAll, su Disney+ e, secondo il capo sceneggiatore Jac Schaeffer (), sarà affiancata da “un gruppo eterogeneo e misto di”. Tra queste, Lilia di Patti LuPone, Jennifer di Sasheer Zamata, Sharon di Debra Jo Rupp e Alice di Ali Ahn. Non siamo sicuri che si tratti di un errore di battitura da parte di Empire, ma sembra che la signora Hart di Jo Rupp abbia qualcosa di più di quanto sembri! “Quello che hanno in comune è che sono”, aggiunge Schaeffer.