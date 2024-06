Volley Nations League 2024 | l’Italia cade al tie-break contro la Francia in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ladelè riuscita ad avere la meglio sulai quarti di finale dellamaschile, tramite il risultato finale di 3-2 (19-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-11). Sul parquet dell’Atlas Arena di Lodz, i talenti transalpini hanno mostrato il loro valore a discapito degli azzurri di Fefé De Giorgi, privi senza dubbio alcune stelle che invece saranno presenti alle Olimpiadi di Parigi, ma comunque tutt’altro che comprimari: sfida ad armi pari sino agli ultimi istanti. Ottima prova dei francesi con Tillie una volta di più protagonista in Nazionale, ma anche una grande performance di gruppo degli azzurri, con alcuni giocatori particolarmente in evidenza come Bottoli, candidati anche per un posto ai Giochi;ha avuto in mano il match sino al cuore del tie-decisivo, perso soltanto per dei dettagli e per il talento strabordante del già citato Tillie.