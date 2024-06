Ti presento i miei Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri | curiosità sulla trillogia con Robert De Niro e Ben Stiller

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 28 giugno 2024) “Ti” è una commedia del 2000 diretta da Jay Roach, con protagonistiDee Ben. Il film è un remake di una pellicola del 1992, adattato con nuove dinamiche che lo hanno reso un grande successo. In questo articolo esploreremo i dettagli del film originale e dei suoi sequel, “Mi?” e “Vi”. Ti“Ti” racconta la storia di Greg Fotter (Ben), un infermiere che vuole chiedere la mano della sua fidanzata, Pam Byrnes (Teri Polo). Tuttavia, Greg deve prima fare una buona impressione sui genitori di Pam, in particolare sul padre, Jack Byrnes (De), un ex agente della CIA. La visita a casa Byrnes si trasforma in una serie di situazioni comiche e imbarazzanti, con Jack che sottopone Greg a una serie di test per verificarne l’idoneità come futuro genero.