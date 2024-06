Schira | Il Napoli propone a Kvara il triplo dello stipendio ma potrebbe non essere sufficiente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2024) Nicolò, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte a proposito del casoche sta animando il. Ieri il blitz in Germani di De Laurentiis e del resto della dirigenza del club.: «Sorpreso se Buongiorno non si trasferisse a» Le parole di: «tskhelia aspetta il Psg? Se c’è interesse di un club importante, ma questo interesse non è così radicato, devi stare attento a sbilanciarti.è sempre molto abbottonato, nelle dichiarazioni; hanno fatto più casino il papà, Badri, e l’agente Rinnova? La partita resta aperta ma il blitz di ieri ha portato alcuni passi in avanti per la permanenza». «Per ilè incedibile. Il club azzurro gliil, manon