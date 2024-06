Sanità Lazio – D’Amato Az | Tutte le aziende sono commissariate anche l’Istituto Spallanzani Una situazione anomala ed immotivata

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 28 giugno 2024) “lesanitarie delNazionale Malattie Infettive, non so se con il consenso del Ministro della Salute. Lanel, dopo 16 mesi, è totalmente bloccata”.quasilesanitarie del: “Tutto ciò senza una reale giustificazione, poiché la legge nazionale prevede il commissariamento come un atto straordinario che dura 90 giorni. Perché sta avvenendo tutto questo?” E’ quanto denuncia Alessio, Consigliere regionale e responsabile nazionale Welfare di Azione, il quale spiega che “Ilè l’unica regione italiana ad avere la gran parte delle. Tutto ciò senza una reale giustificazione, poiché la legge nazionale prevede il commissariamento come un atto straordinario che dura 90 giorni.