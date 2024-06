San Lorenzo in campo per i malati di tumore over 70

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 28 giugno 2024) Firenze, 28 giugno 2024 - Oltre 300 partecipanti alla cena in piazza Madonna degli Aldobrandini organizzata dal centro commerciale naturale Sane Confesercenti Firenze a favore di Att. Una serata in cui tante realtà del quartiere si sono messe a disposizione con generosità. A partire dai ristoranti che hanno servito a tavola il menù: Trattoria Lo Stracotto, Osteria Cipolla Rossa, Trattoria Antellesi, con il contributo di Pasticceria Sieni e Antica Gelateria Fiorentina. Alla serata hanno partecipato anche il sindaco di Firenze Sara Funaro, il presidente della Regione Eugenio Giani, la vicepresidente Stefania Saccardi e gli assessori Alessia Bettini, Giovanni Bettarini, Benedetta Albanese, Stefano Giorgetti e Cosimo Guccione. "Proprio in serate come questa si prende coscienza dell'importanza vitale del tessuto di Sanche continua a rinnovarsi nella tradizione" spiega il presidente di Confesercenti Firenze Santino Cannamela.