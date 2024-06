Euro 2024 Conte | Tutto il gruppo Italia sta facendo un grande lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Antonio, neo allenatore del Napoli, si è concesso in un’intervista ai microfoni della Rai, dove ha parlato die dell’, nella veste di ex commissario tecnico ai tempi di2016: “Conservo quell’esperienza nel mio cuore. Ho anche partecipato da calciatore, ai Mondiali quando abbiamo perso ai rigori, aglipei quando abbiamo perso al Golden Gol. Poi partecipare all’peo da allenatore penso sia stato qualcosa di incredibile. Queste manifestazione, siapei che Mondiali, sia per il calciatore che per l’allenatore, sono delle esperienze veramente forti”. “C’è l’dietro di te che ti soffia. Inevitabile che ci sia grandissima pressione e stress. Sopratpoi per l’allenatore, per Spalletti, così come c’era per me.