Euro 2024 allerta meteo | sabbia e caldo su Svizzera-Italia 2 partite degli ottavi a rischio

(Di venerdì 28 giugno 2024) Tutto pronto per glidicon l’che aprirà le danze nella prima gara da dentro o fuori che vede gli azzurri impegnati contro la. La gara è prevista alle 18:00 di sabato 29 giugno presso l’Oympiastadion di Berlino. Una gara che Luciano Spalletti dovrà preparare nei minimi dettagli, per la quale ha in mente 6 novità rispetto alla Croazia. Da adesso in poi anon si può più sbagliare e bisogna prestare attenzione a tutto, anche all’incognita: ila Berlino Serata decisamente anomala quella nella capitale tedesca. Il cielo sarà nuvoloso con nubi sparse e tantadel Sahara, ma sempre tra ampie schiarite. Farà tanto, si parla di +29°C con oltre il 45% di umidità relativa, grande sensazione di afa per: gli azzurri dovranno avere a che fare con le condizioni più calde di questopeo.