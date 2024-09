Elon Musk vieterà gli iPhone nelle sue aziende | ecco perchè

Leggi tutta la notizia su demi.news

(Di martedì 11 giugno 2024) Ieri, 10 giugno 2024, la Apple ha tenuto ieri la sua conferenza annuale per sviluppatori, la WWDC24, svelando una serie di novità entusiasmanti per i suoi sistemi operativi e introducendo un rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale chiamato Apple Intelligence. Tra le novità sull’implementazione dell’intelligenza artificiale, spicca la partnership tra Apple e Open AI e dunque, ChatGPT, che verrà integrato nei dispositivi Apple con l’arrivo di iOS 18.i dispositivi Apple nella sua azienda Dopo l’annuncio di questa collaborazione,il colosso di X e Tesla, ha deciso di evitare l’uso deglie tutti i dispositivi Applesue. Questo, come affermato in un tweet pubblicato su X “questa è una violazione della sicurezza inaccettabile”.