Vasco Rossi | la scaletta dei concerti del tour 2024 è un fantastico viaggio nel tempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un concerto che racconta una storia, la storia del Blasco, il re degli stadi che a Bibione ha presentato il nuovo show, uno spettacolo incandescente di due ore e mezza con una setlist che tiene insieme i classici di oggi e di ieri con qualche sorpresa. Come Gli sbagli che fai e Jenny è pazza che torna in concerto dopo una lunga assenza. Torna anche la provocazione punk di Asilo Republic, seguita da Gli spari sopra. Inrigante il medley, che questa volta inizia sulle note de La strega. Come un'onda emotiva in continuo movimento ladeidisi trasforma ad ognie prende vita in una forma diversa, lasciando da parte inevitabilmente alcuni brani per inserirne altri che compongono il grande puzzle dello show. E adesso, dopo Bibione, arrivano idei record, quelli di San Siro, sette nello stesso mese: il, 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno.