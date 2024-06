Unghie color pesca | idee per una manicure pastello e nettarina

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 3 giugno 2024) Da quando Peach Fuzz è stato eletto Pantone dell’anno, lesono diventate la tendenza più hot dell’estate 2024. Questoe delicato e raffinato è perfetto per chi desidera un look sofisticato, ma allo stesso tempo discreto e versatile. Per unaelegante ma, delicatamente golosa. Dalla primavera all’autunno, dall’estate all’inverno, questaè adatte per tutte le stagioni e ha il potenziale per sopravvivere alla moda passeggera. Perché aggiunge una nuova versione, più fruttata, al classico rosa. Le: rosa fruttato Il fascino discreto dellaha conquistato anche Blake Lively.