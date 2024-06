Tricolore e memoria Le note del Silenzio la folla si commuove | Coltivate i valori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ledelche risuonano nella quiete di una domenica mattina fanno venire la pelle d’oca a due anziani, poggiati alle bici, lungo le transenne in piazza Trento Trieste, ilsulla Torre della Vittoria, i labari, militari sull’attenti. Due giugno 1946, due giugno 2024, sono trascorsi 78 anni. Il paese disse "Repubblica", furono 12 milioni. Poco meno quelli che credevano ancora nella monarchia, dieci milioni che misero la croce sul re nonostante il tradimento della patria, l’otto settembre. Per la prima volta in Italia parteciparono le donne, furono 13 milioni alle urne. Alla fine si deve a loro se l’Italia è una repubblica. Dove vive Khadija Lahmidi, studentessa, ieri sul palco del Comunale con il velo sul capo. "Per la strada mi fermano.