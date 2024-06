Tragico scontro in provincia di Latina | muore motociclista di 53 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una vera tragedia quella che ha scosso la comunità di Cisterna equesta mattina. Un uomo di 53ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via del Valloncello, all’altezza dell’uscita di via San Marco, nella frazione di Sant’Ilario. La vittima era in sella alla sua moto quando è finito contro una Kia. Dinamica dell’Incidente Il drammatico incidente è avvenuto mentre l’uomo stava percorrendo via del Valloncello. Per cause ancora in corso di accertamento, la sua moto è entrata in collisione con una Kia. L’impatto è stato fatale per il, che è deceduto sul colpo. La donna alla guida della vettura è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di. Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Soccorsi Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente quattro pattuglie della Polizia Locale e una della Polizia di Stato, impegnate nei rilievi del sinistro e nella gestione della viabilità.