Totocalcio triplo jackpot da urlo | non è ancora finita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 3 giugno 2024), per gli appassionati non è: si continua a giocare con gli Europei e con la Coppa America e per i prossimi concorsi ilè daNo, carissimi amanti del. Non è. Perché si continua a giocare aspettando gli Europei in Germania e la Coppa America che attirerà tutte le attenzioni verso il Sud America. Insomma, il sogno rimane vivo, soprattutto perché nell’ultima schedina non sono stati centrati tredici. Quindi il montepremi è davvero da. Una schedina del(AnsaFoto) – Ilveggente.itE c’è una clamorosa novità. Perché questa volta, ilpiù alto non sarà il solito tredici, quello che avete sognato sempre, ma l’11. Sì, avete letto bene: il motivo è spiegato presto.