Spalletti | Scamacca? I figli non vanno viziati va detta loro la verità

(Di lunedì 3 giugno 2024) Lucianoin conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro la Turchia, il primo dei due test amichevoli prima dell’Europeo. La conferenza stampa diCome commenta l’infortunio di Scalvini? “Sono quelle cose che non vorresti mai sentirti dire, ma ne sono già successe un paio e mandiamo il nostro abbraccio a Giorgio che è un grande professionista e il futuro del calciatore moderno. Ieri giocava a centrocampo, è uno che sa fare più cose e per dove sta andando il calcio c’è bisogno di questi calciatori qui. Devo dire che ho visto grande entusiasmo da parte dei giocatori, anche da parte di Gatti che s’è allenato a casa e ha mostrato disponibilità. Vederlo arrivare con le scarpe in mano, di rincorsa da dove era oggi, è un grandissimo esempio”.