Sew Eurodrive assume ingegneri a Bologna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) A SEW-ITALIA di recente ha presentato un nuovo concetto di iperconnessione, ovvero di integrazione tra livello di campo e gestione di macchine e impianti. Una nuova interazione semplificata tra chi progetta e chi installa le macchine, a vantaggio del cliente finale, della sostenibilità e dell’ottimizzazione dei costi. Virtualizzazione e dematerializzazione costituiscono la nuova sfida dell’automazione industriale non è semplicemente spostare le funzioni dal campo fisico al virtuale. Le infrastrutture in cloud cambiano in profondità i modelli di business: non viene più offerto un singolo componente fisico, ma un servizio su modello pay-per-use o simile. L’iperconnessione richiede un’integrazione di tecnologie e competenze diverse in una logica collaborativa, per rispondere insieme alla crescente complessità del mercato.