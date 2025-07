Firenze scippo ai danni di un’anziana | nei guai due minorenni

Una tranquilla mattina a Firenze si è trasformata in un episodio di paura e inganno, quando due minorenni hanno tentato di scippare un’anziana signora. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di fermarli in tempo, dimostrando ancora una volta come la sicurezza delle persone più vulnerabili sia una priorità. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilare sui comportamenti dei giovani e di rafforzare le misure di prevenzione.

Firenze, 1 luglio 2025 – Due giovanissimi, di 16 e 17 anni, sono stati fermati per rapina aggravata dopo lo scippo avvenuto ai danni di un'anziana. E' successo nella giornata di ieri, lunedì 30 giugno, a Firenze. L'intervento da parte del personale della squadra mobile è scattato nella tarda mattinata: nel mirino due minorenni di origine egiziana e tunisina. A chiamare la polizia è stata proprio l'86enne: i due giovani l'avrebbero notata al supermercato di via di Novoli e l'avrebbero seguita fino alla propria abitazione, in via Tagliaferri. Mentre il 16enne faceva da palo, l'altro si sarebbe introdotto all'interno dell'androne e avrebbe agganciato la collana d'oro indossata dalla signora, riuscendo a strappargliela nonostante l'86enne avesse provato ad opporre resistenza.

