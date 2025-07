Emergenza caldo numeri verdi e mappe dei rifugi in Campania

In Campania, l’ondata di caldo intenso ha spinto amministrazioni, ASL e volontari a mettere in campo risorse strategiche per tutelare la salute e il benessere dei cittadini. Centri di accoglienza, numeri verdi dedicati e mappe digitali dei rifugi freschi sono ora a disposizione di tutti. Scopri come questi servizi possono fare la differenza e prepararti al meglio ad affrontare le ondate di calore estive.

In alcuni Comuni della Campania le amministrazioni, le Asl e le associazioni di volontariato hanno predisposto vari servizi per fronteggiare l'emergenza caldo. Centri di prima accoglienza aperti, numeri verdi, servizi di assistenza domiciliare e mappe digitali dei luoghi freschi per cittadini e turisti: a Napoli e in altri Comuni della Campania le amministrazioni comunali, le

