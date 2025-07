Tre voci un unico Vangelo | importanti anniversari sacerdotali

In questi giorni, la nostra comunità diocesana si è unita in un abbraccio di fede e gratitudine per celebrare tre anniversari sacerdotali che testimoniano dedizione, amore e servizio. Mons. Carlo Villano, Don Fernando Carannante e altri sacerdoti hanno condiviso momenti di gioia che rafforzano il nostro cammino spirituale. Tre voci, un unico Vangelo: importanti tappe di vita consacrata che continuano a illuminare il nostro percorso di fede e speranza.

La comunità diocesana ha vissuto in questi giorni momenti di intensa gioia spirituale per la celebrazione di tre importanti anniversari di ordinazione sacerdotale: Mons. Carlo Villano, vescovo delle diocesi di Pozzuoli e Ischia, ha festeggiato 30 anni di sacerdozio; Don Fernando Carannante, cappellano del carcere femminile di Pozzuoli (oggi dislocato a Secondigliano), ha celebrato il . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: importanti - anniversari - voci - unico

Festeggia l'anniversario di RYU IL RAGAZZO DELLE CAVERNE con la visionaria opera di Shotaro Ishinomori che ha ispirato l'anime degli anni '70, raccolta in un unico volume Link affiliazione: https://amzn.to/4kKglpF Vai su Facebook

Ottobre 2017 tra anniversari ed eventi; Ciò di cui abbiamo bisogno in un set LEGO Guardiani della Galassia per il decimo anniversario; I 40 anni di Alien, 10 cose che rendono unico il capolavoro di Ridley Scott.

Anniversari, le ricorrenze più importanti del 2022 | Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Anniversari, ecco le ricorrenze più importanti da ricordare nel 2022 ... Lo riporta tg24.sky.it

Anniversari importanti per Cailler e Frigor - SWI swissinfo.ch - Quest’anno Nestlé celebra due importanti anniversari per il cioccolato svizzero: il centenario del marchio Frigor e il 125esimo dello stabilimento di produzione Cailler a Broc, nel canton Friburgo. Da swissinfo.ch