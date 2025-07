Lorenzo Insigne in Serie A | torna la coppia da 46 gol

Dopo un’esperienza in Canada, Lorenzo Insigne si prepara a tornare in Serie A, portando con sé l’esperienza e il talento che lo hanno reso uno dei più amati. Con una carriera costellata di successi e gol decisivi, ora potrebbe riunirsi con la sua storica coppia da 46 reti. La possibilità di rivedere Insigne in Italia accende l’entusiasmo dei tifosi: sarà lui il protagonista di questa nuova avventura?

L'esterno di Frattamaggiore ha concluso la sua esperienza in Canada: può tornare in Italia, c'è un club che lo vuole (Lapresse) – SerieAnews Dopo tre stagioni l'avventura di Lorenzo Insigne in Canada si conclude. L'esterno napoletano ha rescisso il contratto con Toronto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza ed è ora libero di firmare a parametro zero. Con la maglia dei canadesi 76 presenze con 19 gol e 16 assist ma anche un amore mai sbocciato del tutto, anzi. Tensioni, polemiche, attriti con la dirigenza ma anche con i tifosi e l'avventura che sarebbe potuta terminare anche sei mesi fa.

