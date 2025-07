Come salvare foto e video da Instagram su Android e iPhone

Se desideri conservare i tuoi contenuti preferiti di Instagram o semplicemente avere sempre a portata di mano foto, video, Reels o Storie, sappi che esistono metodi semplici e gratuiti per farlo su Android e iPhone. Sebbene l'app non offra un'opzione di download nativa, con alcuni strumenti affidabili puoi salvare facilmente i tuoi contenuti preferiti in alta qualitĂ . Scopri come fare in modo rapido e sicuro, e trasforma il modo di gestire i tuoi ricordi digitali.

Si possono scaricare foto, video, Reels o Storie da Instagram, in modo diretto e senza troppe complicazioni, su smartphone Android o iPhone, in modo da poter salvare contenuti o ripostare immagini o video (anche se non si dovrebbe fare senza attribuzione). L’app non offre un’opzione di download nativa, ma con qualche strumento gratuito, si possono salvare file di alta qualitĂ in pochi passaggi. LEGGI ANCHE -> Accedere e scaricare da Instagram da PC su Chrome e Firefox Scaricare i propri contenuti: metodo ufficiale. Instagram consente di esportare un archivio con tutte le proprie foto, video, Reels e Storie direttamente dall’app. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

