Martha Louise di Norvegia al Pride di Oslo con la figlia Maud Angelica che svela | Sono bisessuale

La scena del Pride di Oslo si è accesa di emozione e coraggio grazie alla partecipazione di Martha Louise di Norvegia, insieme alla sua figlia Maud Angelica, che ha sorpreso tutti con un toccante coming out come bisessuale. Un gesto di autenticità e libertà che ha commosso migliaia di persone, sottolineando l’importanza di celebrare l’amore in tutte le sue forme. È un messaggio potente di inclusività e rispetto che risuonerà ben oltre la parata.

La ventiduenne nipote di re Harald di Norvegia ha partecipato alla sfilata insieme alla mamma principessa Martha Louise e al suo secondo marito, lo sciamano Durek Verrett. Poi, postando su Instagram alcuni scatti della giornata, ha fatto coming out: «Felice Pride da una persona bisessuale».

In questa notizia si parla di: martha - louise - norvegia - pride

Leah Isadora Behn, figlia della principessa Märtha Louise di Norvegia, parteciperà a un reality: tutto quello che sappiamo su di lei - Leah Isadora Behn, nipote della regina Màrtha Louise di Norvegia e sorella di giovani talenti creativi, si prepara a conquistare il grande pubblico con il suo debutto in «The Traitors».

