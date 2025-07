Forbidden fruit trama e anticipazioni delle puntate su Canale 5

Scopri tutto su Forbidden Fruit, la nuova soap turca che sta conquistando il pubblico italiano con i suoi intrecci avvincenti e personaggi indimenticabili. Ambientata nel cuore dell’alta società di Istanbul, la serie svela segreti, passioni e colpi di scena in ogni episodio. Pronto a immergerti nelle emozioni di Yildiz, Zeynep, Ender e Halit? Ecco le anticipazioni dettagliate delle puntate, per non perdere neanche un momento di questa avvincente storia.

anticipazioni dettagliate di forbidden fruit: trama quotidiana e aggiornamenti. La nuova soap turca Forbidden Fruit sta riscuotendo grande interesse tra il pubblico italiano, grazie ai suoi intrecci intricati, passioni travolgenti e continui colpi di scena. Ambientata nel cuore dell'alta società di Istanbul, la serie narra le vicende di personaggi come Yildiz, Zeynep, Ender e Halit, coinvolti in un susseguirsi di ambizioni, segreti e relazioni complesse. La trasmissione viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:10, offrendo ogni giorno nuovi sviluppi che alimentano l'interesse degli spettatori.

Forbidden fruit, replica puntata del 30 giugno in streaming | Video Mediaset - Oggi, lunedì 30 giugno, torna la soap turca Forbidden Fruit con un episodio ricco di colpi di scena. Ender, intraprendente e decisa, mette in atto un piano audace che si rivolta contro di lei, portandola sull’orlo di perdere tutto.

Due sorelle, due progetti di vita nell’alta società di Istanbul: su Canale 5 inizia “Forbidden fruit”; “Tradimento” lascia posto a “Forbidden Fruit”: riuscirà Yildiz a sedurre il ricco Halit?; Forbidden Fruit, anticipazioni dall'1 al 4 luglio: Yildiz accetta di sedurre Halit poi gli rivela il piano della moglie.

