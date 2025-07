Roma Femminile futuro giallorosso per Dragoni? Verso un nuovo prestito dal Barcellona

ristrutturare il roster e puntare su nuovi talenti per tornare a essere protagonista nel calcio femminile italiano. Tra i nomi che fanno discutere c’è quello di Dragoni, pronto a una nuova avventura in giallorosso grazie a un prestito dal Barcellona. Una mossa strategica che potrebbe segnare il futuro della Roma Femminile e riaccendere le speranze dei tifosi capitolini, desiderosi di rivincita e successi.

La stagione della Roma Femminile si è conclusa nel peggiore dei modi, con la brutta sconfitta per 4-0 nella finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus Women allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Risultato che ha testimoniato le difficoltĂ avute dalla giallorosse nel corso di un'annata che ha portato in dote la Supercoppa Italiana, conquistata battendo la Fiorentina. Per la formazione capitolina l'estate servirĂ dunque per voltare pagina, lasciandosi alle spalle un ciclo importante di vittorie, che è coinciso con la guida tecnica di Alessandro Spugna. Il tecnico torinese ha terminato la sua esperienza con la Roma Femminile, per lasciare il posto a Luca Rossettini, che subentrerĂ sulla panchina giallorossa.