Shaila Gatta dopo il GF diventa conduttrice di uno show | quando e dove

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Shaila Gatta si prepara a conquistare il mondo dello spettacolo come conduttrice di uno show tutto suo. La ballerina, nota per la sua spontaneità e carisma, sta lavorando sodo per questa nuova avventura che accenderà i teleschermi. Quando e dove potremo vederla in azione? Le sorprese sono dietro l’angolo, e non vediamo l’ora di scoprirle insieme a voi.

Nuove sorprese per Shaila Gatta, che non ha mai nascosto la sua intenzione di lavorare nel mondo dello spettacolo attivamente. Dopo l'esperienza vissuta al Grande Fratello, la ballerina ha deciso di separarsi da Lorenzo Spolverato. La loro relazione, anche per via di alcuni atteggiamenti di lei giudicati volgari dal pubblico, è giunta così la termine. Ora Shaila si sta dedicando solo al lavoro e, in particolare, alla sua linea di cosmetici Nuda Beauty. Non solo, ecco che ora si presenta per la Gatta la possibilità di farsi conoscere in una veste inedita per lei, ovvero quella di conduttrice di uno show.

