Rugby il ranking mondiale alla vigilia dei test match estivi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si stanno concludendo i campionati nazionali in Europa e ilha lo sguardo rivolto alle tournée estive che porteranno le nazionali del Vecchio Continente downunder in una serie dida non perdere. L’Italia sarà impegnata a Samoa, Fiji e Giappone, mentre attesissime sono le sfide tra Sudafrica e Irlanda, così come quelle tra Nuova Zelanda e Inghilterra, senza dimenticare il tour del Galles tra Sudafrica e Australia. Una serie diche potrebbero rivoluzionare il, dove l’Italia è risalita prepotentemente grazie all’ultimo Sei Nazioni. In vetta c’è il Sudafrica, con quasi 4 punti di vantaggio sull’Irlanda, tallonata dNuova Zelanda che chiude il podio. Al quarto posto troviamo la Francia, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra.