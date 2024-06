Pallanuoto Team Marche Moie | stagione positiva il gruppo cresce

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nell’ultima di campionato la squadra di mister Catena sconfitta a Carpi. In classifica generale quinto posto finale che migliora quello dellaprecedente, 3 giugno 2024 – Si conclude con una sconfitta ininfluente in ottica classifica il campionato di serie C dellache a Carpi cede 11 a 7. Classifica finaleSerie C –Quinto posto in classifica già stabilmente acquisito dalla giornata precedente che, seppur migliorando punteggio e posizione dellaprecedente, lascia non poco rammarico ai ragazzi giallo blu. Perchè se da un lato hanno dimostrato di poter vincere con quasi tutte le società avversarie – solo con le due che disputeranno i playoff per la B non sono riusciti a portare a casa i tre punti almeno una volta – dall’altro, eccezion fatta per il Modena, hanno subito una sconfitta con tutte le squadre che li seguono.