MotoGP Marc Marquez sarà in squadra con Francesco Bagnaia? Un’indiscrezione a sorpresa

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’indiscrezione arrivata da una testata autorevole come Autosport. Secondo quanto riportato,affiancherà nel 2025nel team ufficiale della Ducati in. Dopo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport circa un accordo tra laFactory e l’attuale leader del campionato, Jorge Martin, la scelta del gruppo di lavoro gestito da Luigi Dall’Igna potrebbe andare in un’altra direzione., attualmente nel Team Ducati Gresini, sta crescendo di livello in questo Mondiale, nonostante stia gareggiando con una moto dell’anno scorso. Il Cabroncito, infatti, è terzo nella graduatoria e perfettamente in lizza per conquistare il titolo., dopo aver deciso di lasciare la Honda dopo undici anni, va a caccia di nuove vittorie e alla vigilia del week end del Mugello ha chiarito il suo punto di vista.