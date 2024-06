Mondadori investe nell’IA | Ma non creerà romanzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) UNA VERITÀ È CERTA per tutti: agli algoritmi intelligenti mancano le emozioni e l’anima. E, ciò nonostante, l’intelligenza artificiale generativa è la più grande rivoluzione tecnologica del nostro tempo e quindi occorre saltare alla guida di questo portentoso cambiamento per creare innovazione. Questo è l’obiettivo con cui nasce Plai, l’acceleratore di startup di. Plai intende trasformare le idee basate sullo sfruttamento dell’intelligenza artificiale in realtà imprenditoriali di successo. Nelle intenzioni di, Plai offrirà alle giovani startup un campo distintivo di applicazione e uno sbocco industriale sia all’interno della casa editrice sia fuori, grazie ai partner dell’iniziativa. "L’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando molti mercati.